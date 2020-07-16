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Почти 200 жителей пос. Центральный в этом году получат новые квартиры
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Почти 200 жителей пос. Центральный в этом году получат новые квартиры

Приёмка жилья должна завершиться до 1 августа, после этого квартиры начнут передавать собственникам.

Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Суворовский район и осмотрел дом, построенный для переселения граждан из аварийного жилья в поселке Центральный.

– Переселение жителей из аварийного жилья в Тульской области является одним из приоритетных направлений работы правительства региона. Помимо участников федеральной программы, мы расселяем дома, которые в неё не попали. В первую очередь – сверхаварийные, – отметил губернатор.

В поселке уже расселено 2200 кв. м аварийного жилья, переселено 75 человек. В ближайшее время после сдачи нового дома жилье получат ещё 192 человека.

Строительство завершено, проходит итоговая проверка. Квартиры – с индивидуальным отоплением, 9 из них оборудованы для маломобильных граждан. Приемка и регистрация жилья завершится до 1 августа. После этого начнется передача квартир собственникам.

– Люди должны получить квартиры в установленный срок. Переселение  жителей п. Центральный из аварийного жилья будет продолжено, – подчеркнул губернатор во время встречи с жителями.

В ближайшее время в пос. Центральный начнётся строительство ещё одного дома для переселенцев. В прошлом году было расселено 48 домов в Богородицком, Суворовском, Щекинском, Киреевском, Узловском районах и в Донском. В текущем году на расселение 14 домов заложено около 182 млн рублей. Новые квартиры получат 257 человек.

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Место
Тульская областьСуворовский район

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