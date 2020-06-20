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Туляков приглашают на «Добропикник»

Туляков приглашают на «Добропикник»

Встреча пройдёт в онлайн формате.

29 июня в 15:00 состоится первый в этом году «Добропикник», сообщает Центр развития добровольческого движения г. Тулы. 

Встреча пройдёт в онлайн формате. Участникам будет направлена ссылка на конференцию в «Zoom».

Участники встречи узнают:

  • про экологическое волонтерство
  • акции, в которых требуется помощь волонтеров
  • как стать эко-волонтером

Регистрация уже началась. Заполняйте гугл-форму и регистрируйтесь на АИС «Молодежь России».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:30 0
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