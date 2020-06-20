Туляков приглашают на «Добропикник»
Встреча пройдёт в онлайн формате.
29 июня в 15:00 состоится первый в этом году «Добропикник», сообщает Центр развития добровольческого движения г. Тулы.
Встреча пройдёт в онлайн формате. Участникам будет направлена ссылка на конференцию в «Zoom».
Участники встречи узнают:
- про экологическое волонтерство
- акции, в которых требуется помощь волонтеров
- как стать эко-волонтером
Регистрация уже началась. Заполняйте гугл-форму и регистрируйтесь на АИС «Молодежь России».
Другие статьи по темам
Место
Прочее