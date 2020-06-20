Туляков приглашают на «Добропикник»

29 июня в 15:00 состоится первый в этом году «Добропикник», сообщает Центр развития добровольческого движения г. Тулы.

Встреча пройдёт в онлайн формате. Участникам будет направлена ссылка на конференцию в «Zoom».



Участники встречи узнают:

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как стать эко-волонтером

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