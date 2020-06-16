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Названа предварительная причина пожара на ул. Металлургов в Туле
Фото очевидца и СУСК РФ по Тульской области.

Названа предварительная причина пожара на ул. Металлургов в Туле

Следственный комитет раскрыл подробности утреннего происшествия.

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти двух человек при пожаре в Пролетарском районе Тулы.

Ранее Myslo сообщал, что рано утром 16 июня в квартире дома № 74 по ул. Металлургов произошло возгорание. Пожарные обнаружили два трупа. Погибшими оказались 69-летняя женщина и ее 45-летний сын.

Предположительная причина пожара — неосторожность при курении.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следователь осмотрел место происшествия, назначил пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, опросил свидетелей.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:32 +2
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