Число выздоровевших от COVID-19 в Тульской области за сутки в два раза превысило количество заболевших
Такие данные опубликовал региональный оперштаб.
За минувшие сутки 208 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Этот показатель более чем в два раза превысил количество заболевших, которых за сутки было выявлено 93.
За всё время в Тульской области заболели 5529 человек, выздоровели 3609, умерли 64.
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