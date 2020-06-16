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Число выздоровевших от COVID-19 в Тульской области за сутки в два раза превысило количество заболевших

Число выздоровевших от COVID-19 в Тульской области за сутки в два раза превысило количество заболевших

Такие данные опубликовал региональный оперштаб.

За минувшие сутки 208 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Этот показатель более чем в два раза превысил количество заболевших, которых за сутки было выявлено 93.

За всё время в Тульской области заболели 5529 человек, выздоровели 3609, умерли 64.

Сюжет: Коронавирус
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