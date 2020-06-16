В сгоревшей квартире на ул. Металлургов в Туле найдены тела женщины и ее сына

Фото очевидца.

16 июня в Туле на ул. Металлургов, 74 произошел серьезный пожар. Сообщение о происшествии на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило в 4.50.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, на месте работали три пожарных расчета и автолестница. Из дома эвакуировали 18 человек, среди которых трое детей.

В результате происшествия в одной из квартир выгорела комната, закоптились стены и потолок. Как стало известно Myslo, в помещении обнаружили тела двух погибших — престарелой матери и сына, предположительно 1974 года рождения.

Причина пожара устанавливается.