В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 16 июня

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Самыми зараженными городами на данный момент являются Тула, Новомосковск, Ефремов, Алексин, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.