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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 16 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 16 июня

Публикуем актуальную информацию.

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Самыми зараженными городами на данный момент являются Тула, Новомосковск, Ефремов, Алексин, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

 

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.

Сюжет: Коронавирус
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