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В Кимовске пьяный «бесправный» водитель сбил бабушку с внучкой
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Кимовске пьяный «бесправный» водитель сбил бабушку с внучкой

Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

7 июня в 11.15 в Кимовске на ул. Ленина 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 сбил двух пешеходов. 66-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, по предварительной информации, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, автомобилист ранее был лишен водительских прав, к тому же находился в состоянии опьянения (0,682 мг/л).
 
Пострадавшие пешеходы получили различные травмы.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:56 +6
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