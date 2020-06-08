В Кимовске пьяный «бесправный» водитель сбил бабушку с внучкой

Фото УГИБДД по Тульской области.

7 июня в 11.15 в Кимовске на ул. Ленина 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 сбил двух пешеходов. 66-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, по предварительной информации, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, автомобилист ранее был лишен водительских прав, к тому же находился в состоянии опьянения (0,682 мг/л).

Пострадавшие пешеходы получили различные травмы.