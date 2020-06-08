Фото пресс-службы администрации Тамбовской области.
Тулякам раздадут ленточки в цветах флага России
Акция пройдет с 8 по 12 июня.
Получить ленты в Туле можно с 8 по 11 июня с 16.30 до 19.30, а также 12 июня с 10.00 до 13.00 по следующим адресам:
- пл. Ленина;
- пересечение ул. Ложевой и Марата;
- пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;
- гипермаркет «Глобус»;
- ул. Кауля (остановка общественного транспорта);
- пл. Победы.
В рамках акции, приуроченной ко Дню России, планируется раздать более 5 тысяч трехцветных символов праздника.
Чтобы поддержать эту акцию в онлайн-формате, необходимо прикрепить ленточку на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия.
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