Тулякам раздадут ленточки в цветах флага России

Фото пресс-службы администрации Тамбовской области.

Получить ленты в Туле можно с 8 по 11 июня с 16.30 до 19.30, а также 12 июня с 10.00 до 13.00 по следующим адресам:

пл. Ленина;

пересечение ул. Ложевой и Марата;

пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;

гипермаркет «Глобус»;

ул. Кауля (остановка общественного транспорта);

пл. Победы.

В рамках акции, приуроченной ко Дню России, планируется раздать более 5 тысяч трехцветных символов праздника.

Чтобы поддержать эту акцию в онлайн-формате, необходимо прикрепить ленточку на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия.