новости
новости
Регистрация
Ольга Слюсарева испекла пирог для медиков инфекционного госпиталя в тульском манеже

Ольга Слюсарева испекла пирог для медиков инфекционного госпиталя в тульском манеже

Мэр Тулы вместе со своими сыновьями приготовила пирог по семейному рецепту и предложила тулякам последовать ее примеру.

8 июня в полдень глава города Тулы Ольга Слюсарева встретилась с главным врачом ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина», депутатом Тульской городской Думы Ириной Рублевской на ступеньках инфекционного госпиталя, развернутого в манеже стадиона «Арсенал».

 

– В канун празднования Дня России в Туле пройдут различные онлайн-мероприятия. А сегодня стартует акция «Испеки пирог и скажи спасибо». Вместе с моей семьей я решила сказать СПАСИБО медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Считаю, каждый из нас должен чем-то порадовать врачей в это нелегкое время. Моя семья испекла пирог с начинкой – смородиновым вареньем собственного изготовления. Но главное в рецепте пирога –  это любовь и добрые пожелания медикам, – сказала Ольга Слюсарева.

Глава Тулы поздравила Ирину Витальевну с наступающим праздником – Днем России и вручила ей пирог для медиков госпиталя.

– Выражаю огромную благодарность вам и в вашем лице всем врачам, медсестрам, нянечкам, санитаркам. Именно вы – герои нашего времени, люди, которые с честью выполняют свой профессиональный долг. Каждый день вы рискуете собственной жизнью ради сохранения и спасения жизни других, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Выражаю вам признательность за самоотверженную работу, за доброту и милосердие. Берегите себя.

По словам Ирины Рублевской, сейчас в инфекционном госпитале работает более 100 медицинских работников, из них 34 врача и 43 медсестры. Медики работают посменно – у кого-то 8 часов, а у кого-то и 24 часа в зависимости от желания самих врачей. Тут работают также ординаторы и студенты медвузов. Работают в госпитале и врачи-специалисты, в том числе круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог.

Как сказала Ирина Рублевская, с наступлением по-настоящему летней погоды врачам в защитных костюмах стало еще сложнее работать. Но забота и внимание со стороны туляков помогают справиться с этими  трудностями:

– А мы, врачи, очень надеемся, что солнце и летняя погода помогут быстрее победить вирус.

Ольга Слюсарева предложила всем желающим присоединиться к акции и поблагодарить медицинских работников.

– В это непростое время как никогда важно поддержать тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей, работает в больницах и поликлиниках, занимается профилактикой и лечением, – отметила Ольга Анатольевна. – Сплоченность и единение всегда были залогом успешного развития нашей страны. И вместе мы сможем справиться с любыми трудностями.


 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:53 −23
Другие статьи по темам
Событие
акция Исчпеки пирог и скажи спасибо
Люди
глава Тулы Ольга СлюсареваТульская гордумаИрина Рублевская
Место
Тулаинфекционный госпиталь
Прочее
День России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Кимовске пьяный «бесправный» водитель сбил бабушку с внучкой
В Кимовске пьяный «бесправный» водитель сбил бабушку с внучкой
В Заокском районе в дачном доме найден мертвый мужчина
В Заокском районе в дачном доме найден мертвый мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.