Ольга Слюсарева испекла пирог для медиков инфекционного госпиталя в тульском манеже

Мэр Тулы вместе со своими сыновьями приготовила пирог по семейному рецепту и предложила тулякам последовать ее примеру.

8 июня в полдень глава города Тулы Ольга Слюсарева встретилась с главным врачом ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина», депутатом Тульской городской Думы Ириной Рублевской на ступеньках инфекционного госпиталя, развернутого в манеже стадиона «Арсенал».

– В канун празднования Дня России в Туле пройдут различные онлайн-мероприятия. А сегодня стартует акция «Испеки пирог и скажи спасибо». Вместе с моей семьей я решила сказать СПАСИБО медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Считаю, каждый из нас должен чем-то порадовать врачей в это нелегкое время. Моя семья испекла пирог с начинкой – смородиновым вареньем собственного изготовления. Но главное в рецепте пирога – это любовь и добрые пожелания медикам, – сказала Ольга Слюсарева.

Глава Тулы поздравила Ирину Витальевну с наступающим праздником – Днем России и вручила ей пирог для медиков госпиталя.

– Выражаю огромную благодарность вам и в вашем лице всем врачам, медсестрам, нянечкам, санитаркам. Именно вы – герои нашего времени, люди, которые с честью выполняют свой профессиональный долг. Каждый день вы рискуете собственной жизнью ради сохранения и спасения жизни других, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Выражаю вам признательность за самоотверженную работу, за доброту и милосердие. Берегите себя.

По словам Ирины Рублевской, сейчас в инфекционном госпитале работает более 100 медицинских работников, из них 34 врача и 43 медсестры. Медики работают посменно – у кого-то 8 часов, а у кого-то и 24 часа в зависимости от желания самих врачей. Тут работают также ординаторы и студенты медвузов. Работают в госпитале и врачи-специалисты, в том числе круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог.

Как сказала Ирина Рублевская, с наступлением по-настоящему летней погоды врачам в защитных костюмах стало еще сложнее работать. Но забота и внимание со стороны туляков помогают справиться с этими трудностями:

– А мы, врачи, очень надеемся, что солнце и летняя погода помогут быстрее победить вирус.

Ольга Слюсарева предложила всем желающим присоединиться к акции и поблагодарить медицинских работников.

– В это непростое время как никогда важно поддержать тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей, работает в больницах и поликлиниках, занимается профилактикой и лечением, – отметила Ольга Анатольевна. – Сплоченность и единение всегда были залогом успешного развития нашей страны. И вместе мы сможем справиться с любыми трудностями.



