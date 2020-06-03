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В Туле на ул. Коминтерна «Лада Калина» сбила женщину
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Коминтерна «Лада Калина» сбила женщину

По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

2 июня в 18.45 в Туле на улице Коминтерна 37-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил пешехода. По предварительным данным, 42-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, женщина-пешеход получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.
 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +1
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