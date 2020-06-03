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За посещение Казанской набережной полиция составила протокол на блогера Илью Варламова
Кадр из видео.

За посещение Казанской набережной полиция составила протокол на блогера Илью Варламова

Он побывал на набережной 15 апреля – когда общественные пространства в регионе были закрыты.

Как стало известно Myslo, тульская полиция заинтересовалась блогером Варламовым после просмотра его видеоролика о Туле — «Город-герой, который сдался градостроительным ошибкам». В видео указано, что съемка велась 15 апреля. Блогер посетил Казанскую набережную, хотя это было запрещено указом губернатора.


Кадр из видео (2.51 мин).

По нашей информации, Илью Варламова полицейские пригласили в Тулу для дачи объяснений. Но в запланированное время — 3 июня в 12.00 – блогер в полицию не явился. На мужчину заочно (по закону в таком случае уведомление о составлении протокола направляется по адресу места жительства нарушителя) составили административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Варламову грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей. Сумму определит суд.

 

Ранее Варламов опубликовал на своем Youtube-канале ролик о Туле под названием «Город-герой, который сдался градостроительным ошибкам». В своем видеоматериале блогер раскритиковал тульские власти за благоустройство города (подробнее читайте здесь).

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