Семь тульских пляжей готовы к открытию сезона

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Когда они начнут принимать посетителей, зависит от эпидобстановки в регионе. Сейчас посещение этих зон отдыха запрещено.

В Туле к открытию готовы семь пляжей:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова ,

, зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

По словам начальника отделения по работе с территориями МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Анатолия Сбродова, на территории всех мест отдыха проведено водолазное обследование, взяты санитарно-эпидемиологические пробы воды и песка, выполнены акарицидная и дератизационная обработки, завезен песок.

На всех пляжах установлены спасательные посты. Они укомплектованы согласно нормативным документам: есть спасательные круги, жилеты, «концы Александрова», комплекты оборудования для спасателей и т. д. Прошли соответствующую программу обучения и подготовлены к работе спасатели и медицинские работники.

Отметим, что зоны отдыха и пляжи откроют после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. На данный момент они действуют в Тульской области до 15 июня.

Какие зоны отдыха в регионе запрещено посещать, читайте здесь.