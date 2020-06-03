Семь тульских пляжей готовы к открытию сезона
Когда они начнут принимать посетителей, зависит от эпидобстановки в регионе. Сейчас посещение этих зон отдыха запрещено.
В Туле к открытию готовы семь пляжей:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
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средний пруд на территории ЦПКиО им.
П. П. Белоусова,
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
По словам начальника отделения по работе с территориями МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Анатолия Сбродова, на территории всех мест отдыха проведено водолазное обследование, взяты санитарно-эпидемиологические пробы воды и песка, выполнены акарицидная и дератизационная обработки, завезен песок.
На всех пляжах установлены спасательные посты. Они укомплектованы согласно нормативным документам: есть спасательные круги, жилеты, «концы Александрова», комплекты оборудования для спасателей
Отметим, что зоны отдыха и пляжи откроют после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. На данный момент они действуют в Тульской области до 15 июня.
Какие зоны отдыха в регионе запрещено посещать, читайте здесь.