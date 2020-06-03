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Семь тульских пляжей готовы к открытию сезона
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Семь тульских пляжей готовы к открытию сезона

Когда они начнут принимать посетителей, зависит от эпидобстановки в регионе. Сейчас посещение этих зон отдыха запрещено.

В Туле к открытию готовы семь пляжей:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова,
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

По словам начальника отделения по работе с территориями МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Анатолия Сбродова, на территории всех мест отдыха проведено водолазное обследование, взяты санитарно-эпидемиологические пробы воды и песка, выполнены акарицидная и дератизационная обработки, завезен песок.

На всех пляжах установлены спасательные посты. Они укомплектованы согласно нормативным документам: есть спасательные круги, жилеты, «концы Александрова», комплекты оборудования для спасателей и т. д. Прошли соответствующую программу обучения и подготовлены к работе спасатели и медицинские работники.

Отметим, что зоны отдыха и пляжи откроют после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. На данный момент они действуют в Тульской области до 15 июня.

Какие зоны отдыха в регионе запрещено посещать, читайте здесь.

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В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 1
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 2
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 3
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 4
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 5
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 6
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 7
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 8
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 9
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 10
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 11
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 12
В Туле подготовили к открытию семь пляжей, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:45 0
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