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СК завершил расследование дела об убийстве женщины-водителя попутчиком с сервиса BlaBlaCar

СК завершил расследование дела об убийстве женщины-водителя попутчиком с сервиса BlaBlaCar

Напомним, тулячку Ирину Ахматову нашли убитой в декабре 2018 года после того, как она нашла себе попутчика с помощью BlaBlaCar.

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105, ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбои, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По данным следствия, в декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал на платформе два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля тулячки Ирины Ахматовой, которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с девушкой обвиняемый представился одним из её попутчиков – Саломатиным, при этом два других места, остались свободными.

В пути женщина по просьбе Чикирева остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района. Обвиняемый потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа совершил убийство водителя. Чикирев похитил денежные средства и другое имущество потерпевшей, а в целях сокрытия преступления вывез тело убитой женщины на ее автомобиле в лесной массив. Автомобиль он перегнал в город Ярославль и оставил на парковке.

В ходе расследования этого убийства следствием совместно с оперативными подразделениями МВД России установлена причастность Чикирева и к другим преступлениям. В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась в наем. Находясь в жилом помещении он совершил разбойное нападение в отношении потерпевшей и похитил ее имущество. В декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, похитив ее шубу и другое имущество.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Чикирев также проверяется следователями на причастность к другим преступлениям.чка Ирина Ахматова пропала по пути из Москвы в Тулу. Ее муж забил тревогу, когда девушка перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что Ирина направлялась из столицы не одна — она нашла себе попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar.

Сюжет: Убийство тулячки Ирины Ахматовой
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