Душил женщин и любил собачек: подробности приговора убийце с BlaBlaCar Виталию Чикирёву
Myslo – из зала суда по делу об убийстве тулячки Ирины Ахматовой.
Сегодня, 26 апреля, в Московском областном суде вынесли приговор 42-летнему Виталию Чикирёву, жителю подмосковного Серпухова.
Судебное разбирательство по этому громкому делу длилось почти год, с июня 2020 года. Расследование – еще дольше: после своего последнего преступления Виталий Чикирёв был задержан в декабре 2018 года.
На скамье подсудимых – высокий худощавый мужчина в черной маске и темной бейсболке. Лица почти не видно: все три часа, пока судья зачитывала приговор, он просидел, поставив ноги на вторую скамейку и опустив голову между колен. Все завершающие судебные заседания он не издал ни звука: внезапно отказался контактировать с внешним миром, перестал реагировать на вопросы судьи и других участников процесса. Суд даже назначил ему повторную амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы определить, не потерял ли он рассудок. Но это оказалось хитрым ходом, очередной попыткой хоть как-то избежать ответственности и уменьшить наказание.
Предыдущая стационарная психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе следствия, также показала, что Чикирёв вменяем, полностью отдает отчет в своих действиях и может ими руководить. Эксперты обнаружили у него не исключающее вменяемости расстройство личности: сниженную эмпатию, неспособность сопереживать. Но это можно было понять и без экспертизы, просто послушав, в чем его обвиняли.
Виталий Чикирёв в 2014 году был осужден Нижегородским судом за разбойное нападение. Суд приговорил его к 7 годам колонии. В 2017-м он уже вышел по УДО. Что он делал год, одному богу известно, но в 2018-м Чикирёва «сорвало». Говорили, что он «отмороженный» – в свое время служил в горячих точках, и это якобы оказало на него такое влияние. Но кто знает, что здесь причина, а что следствие?
Сегодня в суде озвучили четыре доказанных преступления. Были ли ещё, неизвестно.
«Скажи спасибо своим собачкам, что я тебе ничего не сделал»
В ноябре 2018 года на мобильный одной из жительниц столицы позвонили. Она сдавала квартиру в аренду и разместила объявление на «Авито», поэтому звонку не удивилась. Потенциальный покупатель назначил встречу и обещал задаток. Звонившим оказался Виталий Чикирёв.
Встретились у нее дома. Мужчина не внушил девушке доверия: говорит, одет был так, что не тянул на человека, готового снять квартиру за 50 тысяч в месяц. О чем она ему и сообщила. Чикирёв не смутился, сказал, что деньги есть. В прихожей всё играл с ее с собачками, якобы ожидая перевода средств на мобильный банк. А потом – резко напал. Приставил к шее нож, потребовал отдать ему ценности, иначе порежет лицо, убьет. Потом сдавил шею рукой, стал душить. Девушка потеряла сознание, а когда очнулась, он уже вязал ей руки обувным шнурком. Оказалось, когда Чикирёв «шел на дело», шнурок у него всегда был в кармане.
Потерпевшая говорит, что уже связанную он начал ее гладить, щупать – изнасиловать хотел. Она взмолилась не трогать ее, быстро соврала, что беременна. И добавила: сейчас домой вернётся муж. Это охладило пыл Чикирёва, он привязал ее в ванной за батарею, чтобы не мешала, забрал из квартиры ценные вещи – деньги, мобильник, Макбук, золото и кое-что из одежды – и скрылся. Уходя, отметил: «Скажи спасибо своим собачкам, что я тебе ничего не сделал».
После этого нападения Чикирёв уехал к себе в Серпухов, деньги присвоил, вещи продал, кроме куртки – ее он подарил в качестве подстилки своей любимой собаке.
Краденая шуба в подарок бывшей
4 декабря 2018 года еще одна жительница столицы, разместившая на «Авито» объявление о продаже норковой шубки, услышала голос Чикирёва по телефону: «Я ваше объявление увидел, хочу шубу купить».
Это нападение практически полностью повторяет предыдущее. Пришел, попросил девушку примерить шубку, чтобы посмотреть, как она на ней сидит, а потом напал. Зажал шею рукой, душил, связал руки. Потом повалил на кровать, начал гладить по голове, по ягодицам. Внезапно зазвонил телефон потерпевшей: настойчиво звонила ее подруга. Потом пришло СМС, что она стоит у входа в дом, просила открыть. Чикирёв взял телефон девушки и от ее имени отправил подруге сообщение, что она никуда не пойдет. Но подруга не унималась и названивала. Возможно, это и спасло жертву от насилия: Чикирёв забрал шубу и ценности и сбежал. Подруга видела его и впоследствии смогла опознать.
Кстати, шубу он отвез в подарок своей бывшей, которая растила их сына. Они разошлись из-за измен Чикирёва, но он всё надеялся ее вернуть. Она не знала, что шуба краденая, взяла...
Убийство тульской попутчицы
В конце декабря 2018 года Чикирёв задумал новое преступление.
С сим-карт, зарегистрированных на жителей ближнего зарубежья, которые он покупал постоянно, Чикирёв зарегистрировался на поездку в сервисе BlaBlaCar. Создал две учетные записи на имена Сергея Соломатина и Александра Байкова. В качестве жертвы выбрал женщину-водителя на Audi A4 – 29-летнюю тулячку Иру Ахматову. Она работала директором одного из ресторанов «Бургер Кинг» в Москве и часто брала попутчиков, когда возвращалась в Тулу к семье.
Чикирёв понимал, что женщина вряд ли согласится подвозить поздним декабрьским вечером одинокого мужчину, поэтому с одного «левого» аккаунта забронировал два места якобы для мужчины и женщины, с другого – еще одно. Когда на Варшавском шоссе у кинотеатра «Космос» он подошел к машине Ирины, номера, с которых он выходил в сеть под выдуманными фамилиями, уже были отключены. Ирина звонила на них, но скоро поняла, что попутчики сорвались. Чикирёв сел к ней в машину один.
О том, что произошло дальше, следствие узнало по первоначальным показаниям задержанного и результатам многочисленных экспертиз и видео с камер наблюдения на трассе.
Коричневая Audi тронулась в путь. Они немного не доехали до моста через реку, в окно уже был виден пост ДПС на другой стороне дороги. Чикирёв попросил остановиться, мол, ему срочно понадобилось ехать в Серпухов. Ирина притормозила на обочине.
Попутчик привычным уже жестом схватил ее за горло. Требовал деньги и ценности, но Ирина дала отпор – ударила, вырвалась из его рук, попыталась выскочить из машины, чтобы побежать к спасительному посту ДПС. Но Чикирёв вновь схватил ее за шею. Он был сильнее.
До Тулы оставалось всего 60 километров.
Когда Ирина обмякла в его руках, он быстро перетащил ее на заднее сиденье и сел за руль. Развернулся и вновь двинулся в сторону Москвы. На ближайшем повороте свернул вправо, потом еще, добрался по тупиковой асфальтовой дорожке в лесополосу и остановился.
Он полностью раздел убитую, чтобы затруднить опознание по вещам, бросил одежду на заднее сиденье, снял украшения. Труп забросал ветками и снегом.
По пути, где-то в Подольском районе, выбросил из машины вещи Ирины. Забрал только айфон, часы Apple Watch и еще кое-что по мелочи, а потом рванул на угнанной машине в Ярославль. Убийца боялся, что его вычислят, если он сядет в такси, и воспользовался машиной Ирины, предварительно сняв с нее номера.
Автомобиль он сначала вымыл на мойке самообслуживания, а потом бросил на парковке одного из ярославских ТЦ. Мойка, кстати, не помогла: впоследствии в салоне на сиденье были найдены биологические следы Чикирёва.
А в это время муж Ирины обрывал ее телефон, а родители написали заявление об исчезновении в полицию. Семья заволновалась, когда Ирина не приехала домой в привычное время. Ее телефон был заблокирован. Муж Ирины не приветствовал ее желание брать попутчиков и всегда ее отговаривал. Но в тот вечер она успокоила его, мол, с ней едут сразу несколько человек, нечего бояться. И пропала.
Супруг выяснил по iCloud, что телефон Ирины перестал работать неподалеку от Серпухова. Последний раз он включился уже утром, в Ярославле: Чикирёв, обчищая машину, нашел его и случайно включил.
Так следователи и оперативники быстро вышли на автомобиль Ирины, нашли его. Кроме того, у мужа Ахматовой были пароли к ее аккаунту на BlaBlaCar.
Чикирёва вскоре задержали. На тульских сайтах он прочитал о том, что Ирину ищут полиция и волонтеры «Лизы Алерт», и решил залечь на дно: уехал к приятелю во Владимир. Его задержали местные гаишники.
Сначала он сделал явку с повинной. Всё рассказал. Показал, где спрятал тело Ирины. Но потом дал заднюю. Выдумал, что его «заказал» некий мужчина по имени Евгений, который по просьбе мужа Ирины решил ее напугать, чтобы больше она попутчиков не брала.
– Я не убивал ее, – говорил Чикирёв. – Я связал ей руки, посадил на заднее сиденье, пригрозил групповым изнасилованием. Сделал из ремня безопасности петлю, накинул на плечи, чтобы не дергалась, и поехал. Через некоторое время оглянулся, а она задохнулась, сама.
Экспертиза показала: на руках Ирины не было следов от шнурка, а задушиться автомобильным ремнем она не могла.
Следствие длилось долго, Чикирёва проверяли на причастность к убийству еще двух женщин. Но, видимо, не доказали. Либо он действительно не убивал. А может, ещё что-то всплывет позже...
Из характеристики Виталия Чикирёва от следственного изолятора: «Характеризуется отрицательно. Опасен, склонен к побегам, суициду».
Суд учел эти обстоятельства. А также то, что он совершил свои преступления при неотбытом сроке за предыдущий разбой, поэтому к сроку добавили чуть более двух лет.
Из смягчающих обстоятельств в суде были названы: состояние здоровья, малолетний ребенок, явка с повинной и служба в горячей точке.
И тем не менее, приговор довольно жесткий и справедливый: 25 лет лишения свободы, 10 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. После отбытия – ограничение свободы. В пользу государства Чикирёв обязан выплатить госпошлину и адвокатские расходы – 247 тысяч рублей. По 500 тысяч – за моральные страдания двум потерпевшим, которые остались живы.
В срок наказания будет засчитано время содержания под стражей – день пребывания в СИЗО за два.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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