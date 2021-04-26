Душил женщин и любил собачек: подробности приговора убийце с BlaBlaCar Виталию Чикирёву

Судебное разбирательство по этому громкому делу длилось почти год, с июня 2020 года. Расследование – еще дольше: после своего последнего преступления Виталий Чикирёв был задержан в декабре 2018 года.

На скамье подсудимых – высокий худощавый мужчина в черной маске и темной бейсболке. Лица почти не видно: все три часа, пока судья зачитывала приговор, он просидел, поставив ноги на вторую скамейку и опустив голову между колен. Все завершающие судебные заседания он не издал ни звука: внезапно отказался контактировать с внешним миром, перестал реагировать на вопросы судьи и других участников процесса. Суд даже назначил ему повторную амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы определить, не потерял ли он рассудок. Но это оказалось хитрым ходом, очередной попыткой хоть как-то избежать ответственности и уменьшить наказание.

Предыдущая стационарная психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе следствия, также показала, что Чикирёв вменяем, полностью отдает отчет в своих действиях и может ими руководить. Эксперты обнаружили у него не исключающее вменяемости расстройство личности: сниженную эмпатию, неспособность сопереживать. Но это можно было понять и без экспертизы, просто послушав, в чем его обвиняли.

Виталий Чикирёв в 2014 году был осужден Нижегородским судом за разбойное нападение. Суд приговорил его к 7 годам колонии. В 2017-м он уже вышел по УДО. Что он делал год, одному богу известно, но в 2018-м Чикирёва «сорвало». Говорили, что он «отмороженный» – в свое время служил в горячих точках, и это якобы оказало на него такое влияние. Но кто знает, что здесь причина, а что следствие?

Сегодня в суде озвучили четыре доказанных преступления. Были ли ещё, неизвестно.