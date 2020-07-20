Суд начал рассматривать дело об убийстве женщины-водителя попутчиком с сервиса BlaBlaCar

В Московском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в декабре 2018 года тулячки Ирины Ахматовой. По данным НТВ , перед заседанием обвиняемый Виталий Чикирев заявил, что чувствует себя плохо.

Мужчина пожаловался на температуру и боли в животе. Однако медики не нашли у него в ходе осмотра проблем со здоровьем и оснований для переноса назначенного на 20 июля заседания.

Напомним, Виталий Чикирев обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 105, ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбои, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По данным следствия, в декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал на платформе BlaBlaCar два аккаунта под вымышленными именами. С них он забронировал три пассажирских места в салоне машины тулячки Ирины Ахматовой , которая планировала поездку из Москвы в Тулу. При встрече с девушкой обвиняемый представился одним из ее попутчиков — Саломатиным, при этом два других места остались свободными.

В пути женщина по просьбе Чикирева остановила автомобиль на обочине автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района. Обвиняемый потребовал отдать ему все деньги и ценности, а после отказа убил водителя. Похитив деньги и вещи потерпевшей, Чикирев вывез тело Ахматовой на ее автомобиле в лесной массив и там спрятал. Машину он перегнал в город Ярославль и там бросил на парковке.

Напомним, муж Ирины Ахматовой забил тревогу после того, как девушка перестала выходить на связь, и обратился в полицию.

В ходе расследования этого убийства была установлена причастность Чикирева и к другим преступлениям.

Так, в ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для осмотра сдаваемого внаем жилища. В квартире он совершил разбойное нападение на потерпевшую и похитил ее имущество. В декабре 2018 года аналогичным образом он напал на жительницу Москвы, похитив шубу и другое имущество.

Кроме того, Чикирева проверяли на причастность к убийству еще двух женщин. Мужчина признался в этих преступлениях на допросах, но официальных заявлений по ним следствие не делало. Чикиреву может грозить пожизненное лишение свободы.