Фото из архива Myslo.
Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 30 мая
За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3422 человека.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Отметим, что за сутки у нас зарегистрировано 104 случая заражения. Выздоровели 154 человека, умерли три.
Самые зараженные районы — Щекинский, Алексинский, Ефремовский и МО Тула.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:36, 58 10769 -1
вчера, в 18:14, 76 12417 4
вчера, в 17:54, 36 5211 7
вчера, в 17:37, 25 6125 -1
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