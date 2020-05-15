По поводу выплат тульские медики могут обратиться на горячую линию

Фото из архива Myslo.

Сотрудники медицинских учреждений Тульской области, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, смогут получить дополнительные разъяснения по начислению стимулирующих выплат.

Речь идет о федеральных выплатах медицинским работникам в течение апреля – июня 2020 года за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Об этом ранее объявил Президент России. Размер федеральной доплаты медработникам зависит от должности медперсонала:

Категория персонала, непосредственно работающего с инфицированными коронавирусом Размер федеральной доплаты от Путина Врачи стационаров, поликлиник, госпиталей и т. д. 80 000 рублей в месяц Врачи скорой помощи 50 000 рублей в месяц Средний медицинский персонал 50 000 рублей в месяц Младший медицинский персонал 25 000 рублей в месяц Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин скорой помощи 25 000 рублей в месяц

Отмечается, что если эпидемию сдержать не удастся, то период федеральных выплат по коронавирусу продлят. Суммы причитаются работникам медицины, которые непосредственно работают с больными смертельным COVID-19.