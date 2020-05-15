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По поводу выплат тульские медики могут обратиться на горячую линию
Фото из архива Myslo.

По поводу выплат тульские медики могут обратиться на горячую линию

Ее работу организовало министерство здравоохранения Тульской области.

Сотрудники медицинских учреждений Тульской области, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, смогут получить дополнительные разъяснения по начислению стимулирующих выплат.

Речь идет о федеральных выплатах медицинским работникам в течение апреля – июня 2020 года за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Об этом ранее объявил Президент России. Размер федеральной доплаты медработникам зависит от должности медперсонала:

Категория персонала, непосредственно работающего с инфицированными коронавирусом

Размер федеральной доплаты от Путина

Врачи стационаров, поликлиник, госпиталей и т. д.

80 000 рублей в месяц

Врачи скорой помощи

50 000 рублей в месяц

Средний медицинский персонал

50 000 рублей в месяц

Младший медицинский персонал

25 000 рублей в месяц

Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин скорой помощи

25 000 рублей в месяц

 

Отмечается, что если эпидемию сдержать не удастся, то период федеральных выплат по коронавирусу продлят. Суммы причитаются работникам медицины, которые непосредственно работают с больными смертельным COVID-19.

Телефон горячей линии — 8-800-200-27-72, доб. 6. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:42 +2
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