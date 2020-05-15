По поводу выплат тульские медики могут обратиться на горячую линию
Ее работу организовало министерство здравоохранения Тульской области.
Сотрудники медицинских учреждений Тульской области, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, смогут получить дополнительные разъяснения по начислению стимулирующих выплат.
Речь идет о федеральных выплатах медицинским работникам в течение апреля – июня 2020 года за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Об этом ранее объявил Президент России. Размер федеральной доплаты медработникам зависит от должности медперсонала:
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Категория персонала, непосредственно работающего с инфицированными коронавирусом
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Размер федеральной доплаты от Путина
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Врачи стационаров, поликлиник, госпиталей и т. д.
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80 000 рублей в месяц
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Врачи скорой помощи
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50 000 рублей в месяц
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Средний медицинский персонал
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50 000 рублей в месяц
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Младший медицинский персонал
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25 000 рублей в месяц
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Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин скорой помощи
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25 000 рублей в месяц
Отмечается, что если эпидемию сдержать не удастся, то период федеральных выплат по коронавирусу продлят. Суммы причитаются работникам медицины, которые непосредственно работают с больными смертельным COVID-19.
Телефон горячей линии — 8-800-200-27-72, доб. 6. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00.