В Тульской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
Среди них – запрет курить в кальянных, также епархиальным паломническим центрам запрещено принимать организованные группы.
24 марта на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель регионального правительства Валерий Шерин доложил о работе оперативной группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тульской области.
На сегодня в регионе пять лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением — 1620 человек. Все учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности, в них введены дополнительные противоэпидемические и ограничительные мероприятия.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил, что подготовлено постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно ему с 25 марта по 12 апреля:
- во всех общественных помещениях, организациях общественного питания, кальянных запрещено употребление курительных табачных и нетабачных изделий, в том числе кальянов;
- предприятиям общественного питания необходимо организовать расстановку столов и стульев так чтобы расстояние между посетителями составляло не менее 1,5 м;
- туристическим операторам и епархиальным паломническим центрам запрещен прием организованных групп туристов, паломников как из других регионов, так и между муниципалитетами области.