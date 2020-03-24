В Тульской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Среди них – запрет курить в кальянных, также епархиальным паломническим центрам запрещено принимать организованные группы.

24 марта на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель регионального правительства Валерий Шерин доложил о работе оперативной группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тульской области.

На сегодня в регионе пять лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением — 1620 человек. Все учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности, в них введены дополнительные противоэпидемические и ограничительные мероприятия.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев доложил, что подготовлено постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно ему с 25 марта по 12 апреля: