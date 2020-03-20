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В торговых центрах Тульской области полиция ловит подростков без родителей

В торговых центрах Тульской области полиция ловит подростков без родителей

Эта работа ведется в соответствии с новым постановлением губернатора Алексея Дюмина.

Накануне глава региона озвучил новые меры безопасности в связи с выявлением первых трех случаев заражения коронавирусом. В соответствии с постановлением детям до 18 лет без сопровождения родителей запрещено находиться в развлекательных центрах и ТЦ (игровые залы, комнаты или игротеки).

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за этими ограничениями следит полиция.

За минувшие сутки при таких проверках полицейские выявили семь таких нарушений административного законодательства, 10 подростков передано родителям.

Сюжет: Коронавирус
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