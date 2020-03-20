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«У себя там всех разгоните, а бабушек оставьте!» – почему туляки заступаются за уличных торговцев?

«У себя там всех разгоните, а бабушек оставьте!» – почему туляки заступаются за уличных торговцев?

Торговля на улице – это грязь и неудобства или шанс купить недорого продукты с огорода? У администрации и жителей разный взгляд на этот вопрос.

Казалось бы, с появлением многочисленных супермаркетов, фермерских магазинов, стационарных рынков и даже сервисов доставки продуктов на дом стихийная торговля должна была исчезнуть с улиц областного центра. Но торговлю «с земли» не сломило ни время, ни развитие технологий.

Ассортименту уличных прилавков в Туле позавидует любой магазин: продукты с огорода, грибы, цветы, ложки, полотенца, мочалки, бигуди, колготки, шторы, покрывала... Такие «приветы из 90-х» встречают нас на самых оживленных перекрестках города и возле остановок.

Эти развалы запрещены, борьбу со стихийными рынками ведет тульская администрация. Сотрудники администрации каждую неделю выходят в рейды в самые оживленные места торговли. Журналисты «Слободы» отправились на проверку в Зареченском округе вместе с чиновниками. 

На ул. Октябрьской, 95 и на ул. Пузакова, 1 находится один из крупных стихийных рынков. Сотрудников администрации здесь уже узнают: места под наспех сооруженные витрины из ящиков и коробок насиженные, а продавцы приходят сюда изо дня в день.

Есть места «специально оборудованные» – их занимают завсегдатаи. Одно из таких – прямо на подходе к пешеходному переходу на кирпичной кладке.

Здесь бабуля предлагает купить дары с ее огорода: соленые огурчики и помидорчики, картофель и аджику. Завидев проверку, бабушка просто ушла, оставив всё без присмотра. Видимо, это один из действенных способов избежать неприятного разговора.

Остальные прилавки поскромнее, и продавцы никуда не уходят. Для них это привычная процедура. Вот стоит раскладной стол, на котором торгуют цветными покрывалами.

За «прилавком» представители цыганского этноса встречают проверку радушно. Шутят: «Ну, неужели война? Напали прям на нас!» и продолжают показывать товар собравшимся покупательницам.

Местные жители тоже вступают в полемику: «У себя там всех разгоните! Сидят чиновники! А нам наши палатки оставьте! Неужели нечем заняться?» Бойкая торговля не прекращается даже во время составления протокола.

Только что отоварившаяся женщина поделилась с нами: 

– Ну что гнать этих продавцов? Разве они преступники? Нам очень удобно! Всё здесь под боком и гораздо дешевле, чем в магазинах. Я вот купила и рада. В магазине бы за эту цену ничего не нашла! А тут и договориться всегда можно.

К разговору подключается покупательница с соседнего прилавка со всякими мелочами:

– Отлично понимаю торговцев. Здесь в основном продают пенсионеры, – говорит Людмила. – А где подработать? У меня самой трудовой стаж 54 года, а пенсия 13 тысяч. Как прожить? Конечно, они крутятся. Да и нам удобно. Овощи, фрукты, мелочи всякие. Идем и покупаем сразу все что нужно. Зачем прогонять?

Такой же позиции придерживается и сама продавщица. Палатка и товары не ее, она помогает продавать их за деньги. Но каждый такой рейд – большой удар по выручке.

– Неприятно, конечно, что нас прогоняют постоянно. Но деваться некуда. Куда еще возьмут пенсионера? Я помогаю бездомным кошкам и собакам. А пенсия у меня 9200 рублей, – рассказывает Ольга Карпачева. – Жители нам недовольства не высказывают. Наши покупатели – пенсионеры, им наши товары в хозяйстве нужны, а ехать за ними далеко они не хотят. Прибыль-то у нас небольшая, несколько тысяч в день, а штрафы порой больше выручки. Вот, например, прошлый – 2800 руб. За день можно столько и не заработать.

Пока сотрудники администрации проводили беседы, продавцы нескольких небольших палаток с зеленью собрали товар и разошлись.

Мужчина, продающий мёд, был искренне расстроен:

– Ну а где нам продавать? Нас прогоняют, это неприятно. Это мёд от моих пчел, его совсем немного. И жалко отдавать тем, кто скупает, они принимают его совсем за бесценок. А здесь люди хотят купить натуральный продукт. Кому от этого плохо?

Но чиновники непреклонны: всех торговцев заставили собрать свои товары и уйти, а некоторым даже выписали штраф. 

Что грозит нарушителям?

Рейды по борьбе с незаконной торговлей проводятся регулярно. Главные претензии властей: уличные продавцы портят вид города, мешают пешеходам, работе уборочной техники и оставляют после себя мусор.

Заместитель начальника главного управления по Зареченскому округу по социальной политике Василий Чуриков:

– Работа по борьбе с такими нарушениями идет всё активнее. В прошлом году в Зареченском округе мы составили 388 протоколов, а с начала этого года уже 90. В этом году теплая зима позволила продавцам не уходить «на каникулы». Каждого, кто незаконно торгует на улицах, комиссия сначала предупреждает, но если человек попался не в первый раз, ему выпишут штраф. Нарушителям придется заплатить от 1000 до 5000 рублей. 

Но есть небольшая оговорка. Штрафует администрация только крупных «предпринимателей», которые реализуют купленный товар: шторы, бытовые мелочи, одежду, фрукты, овощи и т. д. Бабушек, торгующих соленьями и овощами со своего огорода, не трогают. В случае с ними обходятся предупреждением. 

Что предлагают власти? 

Сотрудники администрации пояснили, что не против торговли как таковой, но она не должна мешать прохожим и местным жителям.  

Продавать дары с огорода предлагают в специально оборудованных для этого местах. В Заречье, например, есть рынок с навесами на ул. М. Горького, 14. Вот только находится он в непроходном месте и, по словам самих торгующих на улицах пенсионеров, добираться до него неудобно. 

– Мне больше 80 лет. Ну куда я пойду продавать? Далеко ехать с банками я не могу, – делится бабушка, продающая на картонных коробках соленья. – Вот у меня продается варенье, есть мне его много нельзя. Но я продам баночку, а себе куплю молока. С нашей пенсией это хоть какая-то поддержка. 

На рынок действительно никто идти не хочет. И стоит туда приехать, как становится сразу понятно, почему. 

Навесы на ул. М. Горького, 14 способны вместить максимум 10 человек. Но даже они пустуют. Мы встретили здесь всего двух торговцев и ни одного покупателя. Не сравнимо с бойкой торговлей на ул. Октябрьской.

– Отработал в НИИ больше 20 лет, а теперь вот прихожу сюда торговать, – рассказывает Пантелей Федорович. – У нас дом в деревне. А зимой приезжаем в квартиру и приходим вот сюда, потому что урожая много. Живу тут недалеко, поэтому и прихожу сюда. Наши покупатели – жители ближайших домов. Я часто здесь бываю: удобно, есть навесы, лавочки. Но я не гонюсь за активной торговлей, продаю излишки урожая. Летом же все равно засаживаем участок, чтобы не было бурьяна. А людям, которые живут в соседних домах и у которых нет дач, очень приятно купить что-то.

– Нам здесь удобно, приходим со своим, продаем. Условия, конечно, лучше, чем просто на улице, – говорит Полина Степановна. – Но покупателей немного, хотелось бы больше, конечно. Здесь непроходное место.

Получается, что место хорошо оборудовано, но для торговли не очень подходит. Туляки сами предлагают идеи для решения вопроса:

– Нам удобно, что здесь торгуют, – говорит Галина Васильевна, покупательница развала на ул. Пузакова. – И лучок, и морковку можно купить, всё с огорода. И о цене можно договориться. Раньше у нас здесь было место, где торговали, но сейчас там супермаркет, такой же как и везде. А хочется своего, огурчиков свеженьких тех же. Если такой формат кому-то мешает, может, просто оборудовать место иначе? В проходном месте, но с витринами и навесами? Тогда было бы удобно и продавцам, и покупателям! 

Надеемся, что власти услышат пожелания жителей.

Где в Туле можно торговать законно 

  • Ул. М. Горького, 14

  • Хлебная площадь, 8 (территория Центрального рынка

  • Ярмарки: 

• ул. Галкина, 1-д:

март  – 21, 22, 28, 29;

апрель – 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;

май – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;

июнь – 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;

июль – 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;

август – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;

сентябрь – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;

октябрь – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;

ноябрь – 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;

декабрь – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

• Ул. Галкина, 3:

ежедневно по 31 декабря 2022 г.

• Красноармейский пр., 25:

март – 20, 21, 22, 27, 28, 29.

• Сельскохозяйственная ярмарка на ул. Металлистов:

март: 20, 21, 22, 27, 28, 29;

апрель: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26;

май: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31;

июнь: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28;

июль: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31;

август: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30;

сентябрь: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27;

октябрь: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31;

ноябрь: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29;

декабрь: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

А как у них?
 
 

Рынок на Портобелло-роуд в Лондоне – это настоящая достопримечательность. Самый длинный рынок Европы растянулся на две мили в престижном районе западной части города – Ноттинг Хилл. Сюда заглядывают местные жители, туристы и даже знаменитости, а на прилавках можно найти вещицы, место которым в музее.

Открытые рынки в Германии живут испокон веков. Один из них прямо на главной площади старинного города Ульм рядом с величественным собором. Здесь торгуют в основном фермеры, на рынке можно купить свежие фрукты и овощи, а продают их, как и у нас, прямо в деревянных ящиках. Соседство торговли и достопримечательностей никого не смущает.

В Чехии, как и во многих европейских странах, с уличными рынками тоже все хорошо. Они располагаются в самых туристических местах. К примеру, в Праге – в районе Вацлавской площади, Карлова моста и прилегающих окрестностей. Приобрести на них можно всё что угодно: еду, одежду, сувениры и даже бытовую технику.

Уличная торговля – привычное явление для городов Италии. Она процветает прямо на старинных улицах. Здесь покупают свежие продукты – разные сорта сыров, колбас, мяса и птицы, морепродукты и оливу, отборные фрукты и овощи. А еще туристов привлекают блошиные рынки, на которых можно откопать настоящий эксклюзив.

В Стокгольме нет больших уличных развалов, но тем не менее торговля под открытым небом здесь есть. Для этого шведского города характерны небольшие рынки со свежей зеленью, фруктами и овощами, а также блошиные рынки, на которые в поисках интересных вещиц съезжаются дизайнеры едва ли не со всего мира.

В Японии на улицах в основном торгуют традиционной едой – рисовыми кейками, лапшой и т.д. Палатки теснятся на улочках преимущественно по соседству с храмами, парками, скверами. А еще здесь есть так называемые коробейники – торговцы, которые ходят с лотками, полными всякой всячины: тофу, бобов и других традиционных закусок.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:06 +10
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