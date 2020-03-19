На Новомосковском предприятии «Азот» произошла утечка аммиака: погиб человек
Утечка, предположительно, случилась из-за разгерметизации трубопровода.
Один человек погиб при утечке аммиака на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области. Предположительно, это дежурный слесарь.
«В результате разгерметизации трубопровода в одном из цехов АО «НАК «Азот» произошла утечка жидкого аммиака в объеме более 400 литров», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
В настоящее время аварийный участок трубопровода перекрыт. Обстоятельства происшествия выясняются.
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