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На Новомосковском предприятии «Азот» произошла утечка аммиака: погиб человек

На Новомосковском предприятии «Азот» произошла утечка аммиака: погиб человек

Утечка, предположительно, случилась из-за разгерметизации трубопровода.

Один человек погиб при утечке аммиака на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области. Предположительно, это дежурный слесарь.
 
«В результате разгерметизации трубопровода в одном из цехов АО «НАК «Азот» произошла утечка жидкого аммиака в объеме более 400 литров», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
 
В настоящее время аварийный участок трубопровода перекрыт. Обстоятельства происшествия выясняются.
 
 
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Место
Тульская область

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