Глава администрации Новомосковска: Угрозы для жителей из-за утечки аммиака нет
Алексей Бирюлин прокомментировал информацию об аварии на НАК «Азот».
Как сообщил Myslo глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин, угрозы для жителей нет:
Алексей Бирюлин
- Действительно, на предприятии произошла утечка аммиака. Один человек — работник предприятия — погиб.
Как доложили в ЕДДС, за пределы предприятия ничего не вышло. На месте утечки показатели предельно-допустимой концентрации — в пределах нормы. Это был разовый выброс, который не имел «долгоиграющих» последствий.
По словам Алексея Бирюлина, химическое вещество не вышло за пределы производственного помещения, в котором произошла утечка.
В региональном МЧС подтвердили информацию о результатах замеров ПДК.
Все обстоятельства ЧП выясняются.
Напомним, сегодня, 19 марта, утром появилась информация об утечке 400 литров жидкого аммиака на предприятии НАК «Азот» в Новомосковске. Утечка случилась из-за разгерметизации трубопровода. Погиб дежурный слесарь.
Другие статьи по темам
Событие
Место