Глава администрации Новомосковска: Угрозы для жителей из-за утечки аммиака нет

- Действительно, на предприятии произошла утечка аммиака. Один человек — работник предприятия — погиб.

Как доложили в ЕДДС, за пределы предприятия ничего не вышло. На месте утечки показатели предельно-допустимой концентрации — в пределах нормы. Это был разовый выброс, который не имел «долгоиграющих» последствий.