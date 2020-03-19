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Глава администрации Новомосковска: Угрозы для жителей из-за утечки аммиака нет

Глава администрации Новомосковска: Угрозы для жителей из-за утечки аммиака нет

Алексей Бирюлин прокомментировал информацию об аварии на НАК «Азот».

Как сообщил Myslo глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин, угрозы для жителей нет:
 

Алексей Бирюлин

- Действительно, на предприятии произошла утечка аммиака. Один человек — работник предприятия — погиб.
 
Как доложили в ЕДДС, за пределы предприятия ничего не вышло. На месте утечки показатели предельно-допустимой концентрации — в пределах нормы. Это был разовый выброс, который не имел «долгоиграющих» последствий.
 

По словам Алексея Бирюлина, химическое вещество не вышло за пределы производственного помещения, в котором произошла утечка.

В региональном МЧС подтвердили информацию о результатах замеров ПДК. 

Все обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, сегодня, 19 марта, утром появилась информация об утечке 400 литров жидкого аммиака на предприятии НАК «Азот» в Новомосковске. Утечка случилась из-за разгерметизации трубопровода. Погиб дежурный слесарь.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:01 +2
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