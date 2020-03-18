Погода в Туле 19 марта: потепление и небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится переменная облачность. Местами небольшой дождь (1 мм за сутки).

Ветер юго-западный, западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от 8 до 13 выше нуля. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.