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В Щекинском районе пенсионер на «семерке» сбил женщину
Фото УГИБДД.

В Щекинском районе пенсионер на «семерке» сбил женщину

Авария произошла 16 марта в 17.20 на 2-м километре автодороги Щекино — Липки — Киреевск — автоподъезд к Шахтам Щекинского района.

По предварительной информации, 71-летний водитель ВАЗ-2107 сбил женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.
 
ГИБДД обращается к пешеходам

Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите дорогу только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефон и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.

Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Будьте предельно внимательны при пересечении проезжей части.
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