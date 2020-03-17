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В Тульском ЦПКиО некоторые аттракционы не будут работать в этом сезоне
Фото tulskieparki.ru.

В Тульском ЦПКиО некоторые аттракционы не будут работать в этом сезоне

Их ждет ремонт.

16 марта губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Туляки обратились к главе региона с вопросом о работе аттракционов в Центральном парке – по информации туляков, в этом году аттракционы работать не будут.

Министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов сообщил, что на площадке с аттракционами «Драйв» — для молодежи и семейного отдыха — проводятся работы по реконструкции. Завершить их планируется в 2021 году. Но поводов для беспокойства нет: в парке работают 34 аттракциона детского, семейного и экстремального типа.

 

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