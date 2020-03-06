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По факту отравления семьи угарным газом в Богородицке начата доследственная проверка

По факту отравления семьи угарным газом в Богородицке начата доследственная проверка

Происшествие случилось еще в феврале.

Следователи начали доследственную проверку по факту отравления газом женщины и двух ее малолетних детей по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в феврале 2020 года, находясь у себя в квартире в Богородицке, женщина с двумя детьми, 2010 и 2007 годов рождения, получили отравление угарным газом легкой и средней степени тяжести.

Семья была госпитализирована. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в рамках проверки следователь изъял и исследует всю необходимую документацию из управляющей компании и газовой службы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:30 0
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