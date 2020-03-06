Туляков научат искать пропавших людей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 марта министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин презентовал проект по развитию добровольческого поисково-спасательных отрядов в регионе.

В мероприятии приняли участие студенты, юнармейцы, школьники, представители поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области и др.

Алексей Давлетшин напомнил, что в 2019 году регион вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» с практикой «Развитие добровольческого поисково-спасательного движения в Тульской области». Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлен на развитие равномерной комплексной инфраструктуры добровольчества в регионах.

Министр рассказал, что сумма гранта на реализацию проекта в регионе составила более 4 млн рублей.

На эти средства в 2020 году будет создано и оснащено не менее 26 добровольческих поисково-спасательных отрядов. Планируется обучить более 500 волонтеров, которые войдут в отряды.

- Волонтеров научат ориентироваться на местности, а также искать пропавших и потерявшихся людей в городской и природной среде. Обучение пройдет в каждом муниципальном образовании региона. По итогам обучения более 50 лучших волонтеров получат возможность бесплатно пройти первоначальную подготовку спасателей и получить удостоверение, - сказал Алексей Давлетшин.

Также он отметил, что после обучения всех волонтеров распределят по территориальному принципу и включат в реестр добровольческих поисково-спасательных отрядов. Созданные отряды будут задействованы в поисково-спасательных операциях.

Заявки на участие в проекте принимаются от жителей региона старше 18 лет в АИС «Молодежь», а также на сайте Центра. Прием заявок – до 15 марта.

В ходе презентации обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и порядок формирования отрядов.