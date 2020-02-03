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В Богородицке семья отравилась угарным газом

В Богородицке семья отравилась угарным газом

Предварительная причина отравления — отсутствие тяги в вентиляционном канале газовой колонки.

Как стало известно Myslo, 2 февраля в богородицкую больницу с отравлением угарным газом легкой степени были госпитализированы женщина и двое ее несовершеннолетних детей. Происшествие случилось на ул. Коммунаров.

По предварительным данным, причина отравления — отсутствие тяги в вентиляционном канале газовой колонки. 

По данному факту проводится проверка.

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