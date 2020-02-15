В Узловском районе пожарные спасли человека из горящего дома

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Сообщение о пожаре в доме на ул. Первомайской в пос. Майский в Узловском районе поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 15 февраля в 08.04. На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-77 и ПСЧ-30.

По прибытии на место происшествия в 08.15 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 08.30.

В результате происшествия выгорела пристройка по всей площади, частично выгорела кухня, закоптился потолок и стены по всей площади. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-30 с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов был спасен человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.