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В Узловском районе пожарные спасли человека из горящего дома
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловском районе пожарные спасли человека из горящего дома

ЧП произошло рано утром в поселке Майский.

Сообщение о пожаре в доме на ул. Первомайской в пос. Майский в Узловском районе поступило на пульт диспетчера «Единой службы  спасения-112» 15 февраля в 08.04. На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-77 и ПСЧ-30.

По прибытии на место происшествия в 08.15 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 08.30. 

В результате происшествия выгорела пристройка по всей площади, частично выгорела кухня, закоптился потолок и стены по всей площади. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-30 с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов был спасен человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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