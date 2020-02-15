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Десять тульских школьных музеев стали участниками программы Музея Победы

Десять тульских школьных музеев стали участниками программы Музея Победы

Это позволит создателям музея обмениваться опытом и внедрять новые методы работы.

Десять школьных музеев Тульской области присоединились к программе добровольной сертификации школьных музеев, предложенной московским Музеем Победы в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Среди них:

  • Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова» (г. Узловая)
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» (г. Новомосковск);
  • МБОУ «Средняя школа №11» (Щекино);
  • МБОУ «Центр образования № 45 имени Героя Советского Союза Николая Анисимовича Прибылова» (Тула);
  • МБУДО «Центр внешкольной работы» (Тула);
  • МОУ «Веневский центр образования №1» (г. Венев);
  • МКОУ «Дубнинская средняя общеобразовательная школа» (п.Дубна);
  • МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» имени историка-краеведа, основателя школьного музея Вячеслава Александровича Казанского (п. Михайловский);
  • МБОУ «Средняя школа № 16 - Центр образования р.п. Первомайский»;
  • МБОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» (с. Воскресенское).

Всего же с момента запуска сертификации в ноябре 2019 года, её участниками стали 248 учебных заведений из 51 региона России, из них почти половина – это сельские школы.

Среди школьных музеев, отправивших заявки на участие в проекте есть военно-исторические, историко-бытовые, краеведческие, исторические и естественно-научные.

За время работы программы «Школьный музей Победы» в его мероприятиях уже приняли участие почти 6000 школьников и более 550 педагогов из 74 образовательных организаций, – подчеркнула руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволит создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций страны. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и войдут в рейтинг лучших школьных музеев страны.

Для участия необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом.

Подробности на сайте Музея Победы

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