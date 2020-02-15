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Тульские полицейские нашли пропавшего в Костроме подростка

Тульские полицейские нашли пропавшего в Костроме подростка

13-летний мальчик стоял на трассе и ловил попутку.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району поступила информация, что днём около заправочного комплекса, расположенного на федеральной трассе М4 «Дон», стоит мальчик лет 12−14 лет и пытается останавливать проезжавшие в южном направлении автомашины.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Мальчик был доставлен в дежурную часть с целью установления его личности. Данные мальчика совпали с поступившей в районные отделы полиции ориентировкой.

Оказалось, что с 11 февраля 2020 года он находится в розыске как «без вести пропавший» в Заволжском районе города Кострома. Тульские полицейские передали информацию костромским коллегам. 

Мальчик на время был помещен в Центр социальной реабилитации несовершеннолетних города Киреевск. Сейчас он передан родственникам и находится на пути к дому. По предварительной информации, за время безвестного отсутствия в отношении него никаких противоправных действий не совершалось.

По информации Myslo, подросток ушел из дома из-за конфликта в семье.

Как он смог так далеко уехать от дома, пока остается загадкой.

Также известно, что  ранее мальчик уже уходил из дома. А его отец привлекался к административной ответственности за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

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