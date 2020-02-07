В Щекино сотрудника исправительной колонии задержали за сбыт марихуаны

Фото из архива Myslo.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, на днях состоялся суд над теперь уже бывшим сотрудником одной из местных исправительных колоний. Обвинение в суде поддерживал прокурор города Щекино.

29-лений сотрудник колонии осужден по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства).

Известно, что сотрудник исправительной колонии 12 апреля 2019 года незаконно сбыл два свертка марихуаны лицу, с которым об этом между ними была ранее достигнута договоренность. Впоследствии наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции, а сбытчик задержан.

Суд признал бывшего сотрудника исправительного учреждения виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.