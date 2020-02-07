Выигравшая миллион в лотерею тулячка Ангелина Леонова: «Счастливый билет выбирал ребенок!»

Тулячка Ангелина Леонова выиграла в лотерее «Русское лото» 1 миллион рублей. Мы расспросили ее о первой реакции на радостное известие и о том, кто же стал победителем на самом деле.

Помните, как покупали выигрышный билет?

– Конечно! 1 января мы приехали в гости к свекрови. Она рассказала, что скоро по телевизору пройдет розыгрыш лотереи. И мой сын предложил: «Мам, а давай тоже купим билет». Пошли и купили! Сынишка сам выбрал наш выигрышный билет, а я его только оплатила. Так что можно сказать, что это сын выиграл миллион, а не я.

А часто вы покупаете лотерейные билеты?

– Мои свекор и свекровь покупают билеты часто. Мы никогда не играли, а тут вдруг решили купить билет. Это был единственный раз, и мы выиграли.



Как отнеслись родственники к выигрышу?

– Сначала никто из нас не поверил. Мы до последнего не могли свыкнуться с этой мыслью, пока нас не пригласили в Москву на торжественное вручение приза. Там нам выдали сертификат и расписку, что в течение 180 дней мы получим свой выигрыш. Мы приехали в Москву 8 января. Я была за рулем и первый раз добиралась до Москвы самостоятельно. Так что для меня поездка за выигрышем обернулась еще одним приключением!

А друзья, коллеги тоже не поверили?

– Мы, если честно, никому не говорили, только самым близким. А 5 января, когда стало известно, что наш билет стал выигрышным, посыпались поздравления от знакомых и друзей.

Если не секрет, а какая у вас зарплата?

– Я работаю референтом в администрации Тулы и мы с мужем обычные люди. К слову, работаю я не совсем в Белом доме, мы являемся отдельным подразделением администрации. Зарплата у меня в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Так что выигрыш очень даже к месту.

На что потратите деньги?

– Мы сейчас живем в однокомнатной квартире втроем: я, муж и наш восьмилетний сын. Конечно, нам немного тесно. Мы сделали перепланировку, чтобы у ребенка была своя комната. Но сын растет, и нам бы хотелось жить в просторной квартире, чтобы у всех был свой уголок. Поэтому первое, что мы придумали, это потратить выигрыш на улучшение жилищных условий.