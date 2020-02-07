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В Тульской области суд обязал районных чиновников залатать дыры на дорогах
Фото из архива Myslo.

В Тульской области суд обязал районных чиновников залатать дыры на дорогах

По решению суда администрация МО город Ефремов привести в соответствии с требованиями ГОСТа дорожное покрытие на участке дороги.

На днях суд рассмотрел административное исковое заявление Ефремовского межрайонного прокурора Тульской области к администрации МО город Ефремов.

Ранее прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства, законодательства об автодорогах и дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории Ефремова. Установлено, что на участке автодороги «Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов» — Вязово — Солдатское — Костомарово — Красногорье — Козье Ефремовского района имеется множество повреждений дорожного полотна. На дороге найдены выбоины, местами она просела. Размеры повреждений доходили до 2,4 м по длине и ширине.

Прокурор указал в иске, что администрации МО город Ефремов бездействует, и это может привезти к увеличению ДТП.

Участок дороги прокурор потребовал привести в надлежащее состояние до 1 июня 2021 года. Ответчик в суде признал неправоту.

Суд административное исковое заявление удовлетворил.

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