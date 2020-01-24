В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП

Поздно вечером 23 января на пересечении ул. Октябрьской и ул. Максима Горького в Туле столкнулись три легковых автомобиля. По предварительной информации, водитель следовавшего по ул. Максима Горького Kia Rio выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил Toyota Camry, которая ехала по ул. Октябрьской в направлении ул. Пузакова.



От бокового удара Toyota отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Lada Largus.



По счастливой случайности, несмотря на повреждения машин, в ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.