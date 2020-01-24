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В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП

В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП

На ул. Октябрьской столкнулись Kia Rio, Toyota Camry и Lada Largus.

Поздно вечером 23 января на пересечении ул. Октябрьской и ул. Максима Горького в Туле столкнулись три легковых автомобиля. По предварительной информации, водитель следовавшего по ул. Максима Горького Kia Rio выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил Toyota Camry, которая ехала по ул. Октябрьской в направлении ул. Пузакова.

От бокового удара Toyota отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Lada Largus.

По счастливой случайности, несмотря на повреждения машин, в ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 1
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 2
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 3
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 4
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 5
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 6
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 7
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 8
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 9
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 10
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 11
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 12
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 13
В Туле летевший на красный Kia спровоцировал тройное ДТП, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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