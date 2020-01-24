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В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина

В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина

Его пассажирка чудом выжила.

24 января, около двух часов ночи, примерно на 186-м километре трассы М-2 «Крым» в Туле произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, водитель следовавшего в направлении Белгорода Daewoo Nexia не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и там влетел в грузовик Hyundai HD78. Последний двигался в направлении Москвы.

В результате мощнейшего удара у легковушки мало что осталось от левой стороны корпуса. Водитель Daewoo получил несовместимые с жизнью травмы и, скорее всего, скончался мгновенно. Каким-то чудом его находившаяся на заднем сиденье пассажирка отделалась сильным испугом и повреждением ноги, но отказалась от госпитализации. Водитель грузовика не пострадал.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД и следствию.

Галерея
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 1
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 2
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 3
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 4
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 5
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 6
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 7
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 8
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 9
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 10
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 11
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 12
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 13
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 14
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 15
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 16
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 17
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 18
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 19
В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина, Фото: 20
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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