В жутком ДТП на трассе М-2 в Туле погиб мужчина

24 января, около двух часов ночи, примерно на 186-м километре трассы М-2 «Крым» в Туле произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, водитель следовавшего в направлении Белгорода Daewoo Nexia не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и там влетел в грузовик Hyundai HD78. Последний двигался в направлении Москвы.



В результате мощнейшего удара у легковушки мало что осталось от левой стороны корпуса. Водитель Daewoo получил несовместимые с жизнью травмы и, скорее всего, скончался мгновенно. Каким-то чудом его находившаяся на заднем сиденье пассажирка отделалась сильным испугом и повреждением ноги, но отказалась от госпитализации. Водитель грузовика не пострадал.



Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД и следствию.