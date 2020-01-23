В Тульской области начинается набор в корпус «Волонтеры Победы»

Министр сообщил, что в Тульской области применяются широкий спектр мер поддержки молодежи. На федеральном уровне ключевые грантоператоры — Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд президентских грантов и другие федеральные ведомства.

Министерство молодежной политики региона в свою очередь оказывает молодым людям помощь в написании проектов, их подаче на грантовые конкурсы и дальнейшей реализации.

По итогам 2019 года федеральные гранты на общую сумму свыше 62 млн рублей получили 49 тульских проектов.

На региональном уровне финансовая поддержка оказывается детским и молодежным общественным объединениям, а также тулякам в возрасте от 18 до 30 лет. Победителями конкурсов грантов стали 29 проектов на общую сумму более 7 млн рублей.

Ежегодно вручается Премия правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи.

С 2018 года по поручению губернатора Алексея Дюмина количество премий увеличилось в два раза — с 15 до 30. Размер премии составляет 20 тысяч рублей.

В 2020 году в бюджете Тульской области в 2 раза увеличен объем денежных средств на грантовую поддержку молодежных инициатив. Объявить конкурс на получение грантов планируется в 1 квартале 2020 года. Уже закончился прием заявок в рамках конкурса грантов на поддержку гражданских инициатив в сфере развития добровольчества для участников старше 30 лет, итоги будут подведены до 12 февраля. Также в настоящее время идет прием заявок на конкурс грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики.

В I квартале 2020 года планируется объявить конкурс на присуждение премий правительства Тульской области для поддержки талантливой и социально активной молодежи.

Ежегодно активная талантливая молодежь Тульской области принимает участие во всероссийских и окружных форумах. В 2019 году участие в них приняли 772 молодых туляка за счет средств регионального бюджета.

Министерство направляет самых активных и талантливых детей региона в Международный детский центр «Артек» и всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» и «Океан». В 2019 году в них отдохнули более 480 детей из Тульской области. Ежегодно в период школьных каникул министерство организовывает и проводит областные профильные лагеря для активных подростков и молодежи региона.

По словам Давлетшина, одна из основных задач министерства — развитие добровольчества. В 2019 году в Тульской области создано 4 ресурсных центра поддержки волонтеров.

В 2020 году министерство продолжит работу по популяризации волонтерской деятельности. В рамках празднования 500-летия Тульского кремля министерство планирует патриотическую волонтерскую акцию «Обними Тульский кремль». В настоящее время мы изучаем вопрос возможности внесения ее в Книгу Рекордов России.

В числе ключевых задач — развитие инфраструктуры и появление большего числа учреждений сферы молодежной политики, в том числе в муниципалитетах. В планах — появление центров поддержки добровольчества в каждом районе. В 2020 году планируется создать ресурсные центры в Ефремове, Плавском и Щекинском районах.

В 2019 году Тульская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» с проектом «Развитие добровольческого поисково-спасательного движения». Он должен быть реализован в 2020 году. За время будет создано и оснащено не менее 26 добровольческих поисково-спасательных отрядов. В проекте будет задействовано не менее 500 волонтеров добровольческих поисково-спасательных отрядов. Более 50 волонтеров пройдут обучение по программе первоначальной подготовки спасателей.

Министр подчеркнул, что в первом квартале 2020 года будет сформирован волонтерский корпус «Волонтеров Победы».

25 января начнется набор в региональную волонтерскую программу сопровождения мероприятий 9 Мая в Тульской области. По предварительной оценке, необходимо обучить, подготовить и экипировать более 1000 добровольцев. В апреле 2020 года запланировано проведение крупного мероприятия — регионального форума «Волонтеры Победы», в рамках которого будут подготовлены волонтеры Года Памяти и Славы.

В 2020 году предстоит начать ремонт и модернизацию Тульского областного центра молодежи. На разработку проектно-сметной документации и начало ремонтных работ в 2020 году бюджетом региона предусмотрено 24 млн рублей.