У перевернувшегося в «пятнашке» пьяного мужчины нет водительского удостоверения

У мужчины, который вечером 16 января попал в ДТП на ул. Пролетарской в Туле нет водительского удостоверения. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции и уточнили, что, по действующему законодательству на виновника автоаварии составлен административный протокол. Также ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Напомним , накануне на улице Пролетарской напротив дома № 24 перевернулся автомобиль ВАЗ-2115. По предварительной информации, ВАЗ двигался по Пролетарской от ТЦ «Рио» в направлении улицы Ложевой, не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки. Автомобиль от удара опрокинулся на крышу.

На вопрос корреспондента Myslo, употреблял ли он спиртное сегодня вечером, 31-летний мужчина ответил: «Скока выпил — всё моё».

Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, 31-летний водитель отделался легкими царапинами. Он охотно общался с сотрудниками ГИБДД и даже предлагал «посадить его на 20 лет».

Освидетельствование на алкоголь показало, что мужчина пьян.