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У перевернувшегося в «пятнашке» пьяного мужчины нет водительского удостоверения

У перевернувшегося в «пятнашке» пьяного мужчины нет водительского удостоверения

Теперь ему грозит штраф за нетрезвую езду.

У мужчины, который вечером 16 января попал в ДТП на ул. Пролетарской в Туле нет водительского удостоверения. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в региональной Госавтоинспекции и уточнили, что, по действующему законодательству на виновника автоаварии составлен административный протокол. Также ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.
 
Напомним, накануне на улице Пролетарской напротив дома № 24 перевернулся автомобиль ВАЗ-2115. По предварительной информации, ВАЗ двигался по Пролетарской от ТЦ «Рио» в направлении улицы Ложевой, не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки. Автомобиль от удара опрокинулся на крышу.
 
На вопрос корреспондента Myslo, употреблял ли он спиртное сегодня вечером, 31-летний мужчина ответил: «Скока выпил — всё моё». 
Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, 31-летний водитель отделался легкими царапинами. Он охотно общался с сотрудниками ГИБДД и даже предлагал «посадить его на 20 лет».
Освидетельствование на алкоголь показало, что мужчина пьян.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +2
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