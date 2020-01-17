Скиммеры, плечевой серфинг: как снять деньги в банкомате и не стать жертвой мошенников

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По данным ЦБ, в России установлено более 200 тысяч банкоматов, которые позволяют проводить различные операции с банковской картой. Аферисты применяют всевозможные методы кражи средств с карты, используя банкомат, — от скрытых камер до сканеров.

Способов воровства масса — к примеру, установка считывателей карт — скиммеров, которые незаметны на первый взгляд и тайно выполняют свою работу — считывают платежные данные, чтобы потом мошенники могли сделать дубликат вашей карты и снимать с нее деньги.

Также на банкомат устанавливаются скрытые видеокамеры размером с булавочное отверстие, направленные на клавиатуру, либо просто размещаются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый вами пин-код.

Есть и такое понятие, как «плечевой серфинг», — преступник стоит за вашей спиной и разглядывает ваш пин-код.

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.

По возможности используйте банкоматы внутри банка. Они лучше охраняются, к тому же в зале часто работает консультант, наличие которого отпугивает мошенников. Старайтесь не использовать банкоматы на улицах.

Будьте бдительны, обращайте внимание на наличие подозрительных лиц рядом с банкоматом — если что-то вас настораживает, стоит отказаться от проведения операции. А подозрительным, например, является желание постороннего человека разглядеть или разузнать ваш пин-код (из-за спины) либо толпа слоняющихся мужчин около терминала, которые явно не деньги снимать пришли.

Прикрывайте клавиатуру рукой при вводе пин-кода, чтобы минимизировать риски использования мошенниками скрытых видеокамер.

Будьте внимательны с банкоматами, расположенными в отдельных помещениях, доступ к которым осуществляется с улицы, а на входе используется специальный магнитный замок. Для доступа в помещение банк никогда не будет просить вас ввести пин-код, если имеется специальная клавиатура «для ввода пин-кода», — это точно устройство мошенников.

Проверьте банкомат на наличие устройств-скиммеров (накладок на картоприемники — отверстий, куда вставляются карты).

Такое приспособление, установленное злоумышленниками поверх картоприемника, считывает данные карты, которую вставляет в банкомат жертва. Как правило, оно не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается и выглядит «ненадежно». Скиммер может крепиться к банкомату скотчем или клеем, что также несложно обнаружить.

Обратите внимание на клавиатуру банкомата — накладки, используемые мошенниками, как и скиммеры, крепятся на скотч или клей.

Что делать, если вы обнаружили постороннее устройство? Не снимайте подозрительное устройство с банкомата самостоятельно и не совершайте операций, уйдите в безопасное место, позвоните в банк и сообщите о своем подозрении. Если вы уже воспользовались банкоматом и только после этого заподозрили неладное — также отойдите в безопасное место, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в банк.

Если вы видите, что клиент до вас забыл вытащить карту из банкомата, не вынимайте ее самостоятельно — вполне вероятно, что это мошенническая схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета. Если вы столкнулись с таким обманом — немедленно вызывайте полицию, тем самым вы отпугнете мошенников.

Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: Антон Куканов – Помимо бдительности и внимательности при пользовании банкоматом хорошей практикой является подключение смс-информирования о проводимых транзакциях, благодаря которым вы сразу узнаете обо всех списаниях. Также некоторые банки позволяют ограничивать снятие наличных по картам при помощи лимитов — обязательно используйте их, устанавливая минимальные значения, — это позволит даже при удавшемся мошенничестве не лишиться большого количества средств. Действительно, невозможно на 100% защититься от посягательств на денежные средства, хранящиеся на карте. Однако соблюдать правила цифровой безопасности крайне важно для того, чтобы аферисты не заходили в ваш мобильный банк как к себе домой.

Эксперты по кибербезопасности из Group-IB замечают, что в последнее время наряду со сложными техническими схемами злоумышленники всё активнее используют социальную инженерию — часто телефонные звонки или сообщения в мессенджерах якобы из службы безопасности «банка» или от фейкового продавца или покупателя завершаются просьбой поехать к банкомату для того, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод». Однако вместо этого преступники через банкомат удаленно привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги.

Эксперты по безопасности рекомендуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести какие-либо операции через банкомат, и ни под каким предлогом не совершать то, о чем они просят.