«Скока выпил — всё моё»: в Туле возле «Рио» пьяный водитель опрокинулся на легковушке

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня вечером на улице Пролетарской напротив дома №24 перевернулся автомобиль ВАЗ-2115. Судя по внешним признакам, водитель легковушки сильно пьян.

По предварительной информации, ВАЗ двигался по Пролетарской от ТЦ «Рио» в направлении улицы Ложевой, не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки. Автомобиль от удара опрокинулся на крышу.

Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, водитель отделался легкими царапинами. На момент публикации новости он находился в сознании и охотно общался с сотрудниками ГИБДД. Мужчина даже предлагал «посадить его на 20 лет».

По словам водителя, ему не уступили дорогу на перекрестке с улицей Плеханова, что и стало причиной ДТП.

На вопрос корреспондента Myslo употреблял ли он спиртное сегодня вечером, 31-летний мужчина ответил: «Скока выпил — всё моё».

Оказалось, вот столько: