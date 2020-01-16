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«Скока выпил — всё моё»: в Туле возле «Рио» пьяный водитель опрокинулся на легковушке

«Скока выпил — всё моё»: в Туле возле «Рио» пьяный водитель опрокинулся на легковушке

Авария произошла вечером 16 января 2020 года на ул. Пролетарской.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня вечером на улице Пролетарской напротив дома №24 перевернулся автомобиль ВАЗ-2115. Судя по внешним признакам, водитель легковушки сильно пьян. 

По предварительной информации, ВАЗ двигался по Пролетарской от ТЦ «Рио» в направлении улицы Ложевой, не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки. Автомобиль от удара опрокинулся на крышу.

Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, водитель отделался легкими царапинами. На момент публикации новости он находился в сознании и охотно общался с сотрудниками ГИБДД. Мужчина даже предлагал «посадить его на 20 лет».

По словам водителя, ему не уступили дорогу на перекрестке с улицей Плеханова, что и стало причиной ДТП.

На вопрос корреспондента Myslo употреблял ли он спиртное сегодня вечером, 31-летний мужчина ответил: «Скока выпил — всё моё». 

Оказалось, вот столько:

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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:11 +5
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