В Плавске при пожаре погиб пенсионер

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Утром 12 января на ул. Н. Крупской в Плавске Тульской области произошел серьезный пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в 9.57. Первый из трех направленных расчетов прибыл на место через 6 минут, а еще через 4 было ликвидировано открытое горение.

«Имеется пострадавший. В результате происшествия кровля сгорела по всей площади, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в результате пожара погиб 79-летний мужчина.



Напомним, также сегодня утром, в Ясногорском районе произошел серьезный пожар. В ходе тушения на месте были обнаружены останки 57-летнего мужчины и 82-летней женщины.