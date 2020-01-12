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В Плавске при пожаре погиб пенсионер
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Плавске при пожаре погиб пенсионер

На месте происшествия работали 3 пожарных расчета.

Утром 12 января на ул. Н. Крупской в Плавске Тульской области произошел серьезный пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в 9.57. Первый из трех направленных расчетов прибыл на место через 6 минут, а еще через 4 было ликвидировано открытое горение.

«Имеется пострадавший. В результате происшествия кровля сгорела по всей площади, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в результате пожара погиб 79-летний мужчина.

Напомним, также сегодня утром, в Ясногорском районе произошел серьезный пожар. В ходе тушения на месте были обнаружены останки 57-летнего мужчины и 82-летней женщины.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:49 +3
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