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Губернатор Тульской области поздравил сотрудников прокуратуры с праздником
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор Тульской области поздравил сотрудников прокуратуры с праздником

Алексей Дюмин поблагодарил их за самоотдачу, высокую ответственность и верность долгу.

В воскресенье 12 января губернатор Тульской области поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником.

«Вы отстаиваете законность и порядок на территории региона, интересы граждан и государства, вносите большой вклад в обеспечение безопасности жителей Тульской области. Эффективно противодействуете коррупции, выявляете и пресекаете работу экстремистских организаций и любые попытки посеять межнациональную вражду. Уверен, что вы продолжите добросовестно осуществлять прокурорский надзор, бороться за справедливость. Спасибо вам за самоотдачу, высокую ответственность и верность долгу. Желаю вам здоровья, благополучия, удачи и успехов в нелегкой службе на благо Тульской области и всей России!», - цитирует текст поздравления пресс-служба регионального правительства.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:21 −1
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