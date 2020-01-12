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При пожаре в Ясногорском районе погибли два человека
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в Ясногорском районе погибли два человека

Трагедия произошла в поселке Ревякино.

Утром 12 января на ул. Привокзальной в поселке Ревякино Ясногорского района загорелся двухэтажный частный дом. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 6.14 утра.

На место происшествия направили шесть пожарных расчетов, первый из которых, как следует из официальной информации, прибыл всего через две минуты. К этому моменту дом горел открытым пламенем.

На ликвидацию открытого горения у огнеборцев ушел почти час. На месте трагедии обнаружены останки двух человек — мужчины и женщины. Причину и все обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, в настоящее время по факту гибели 57-летнего мужчины и 82-летней женщины проводится доследственная проверка. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

UPD: новость обновлена в 12.00. Добавлена информация СУ СК РФ по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:49 +4
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Место
Ясногорский районТульская область

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