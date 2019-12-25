Пострадавший в ДТП на ул. Фрунзе школьник госпитализирован

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Ранее Myslo сообщал о ДТП, случившемся утром 25 декабря на улице Фрунзе. По уточненным данным, возле школы № 17 автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 23-летняя девушка, сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что пострадавшего мальчика доставили в больницу. По информации Myslo, ребенок госпитализирован с компрессионной травмой позвоночника.

Все обстоятельства аварии выясняются.

UPD. В новость добавлена информация о состоянии ребенка.