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Пострадавший в ДТП на ул. Фрунзе школьник госпитализирован
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Пострадавший в ДТП на ул. Фрунзе школьник госпитализирован

Он получил компрессионную травму позвоночника.

Ранее Myslo сообщал о ДТП, случившемся утром 25 декабря на улице Фрунзе. По уточненным данным, возле школы № 17 автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 23-летняя девушка, сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что пострадавшего мальчика доставили в больницу. По информации Myslo, ребенок госпитализирован с компрессионной травмой позвоночника.

Все обстоятельства аварии выясняются.

UPD. В новость добавлена информация о состоянии ребенка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:06 +3
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