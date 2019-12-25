Алексей Дюмин пообещал приобрести навигаторы и квадрокоптеры для поискового отряда «Лиза Алерт»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин провел личный прием граждан. К главе региона обратились представители тульского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры попросили губернатора усилить взаимодействие с такими структурами, как минздрав, МЧС, УМВД, от которых необходимо получать информацию в ускоренном режиме. Также они отметили, что для поиска людей не хватает нужного оборудования. В частности, в работе необходимы навигаторы и квадрокоптеры.

- Спасибо вам за неравнодушие. Вы делаете очень важное, благородное дело. Мы приобретем для поискового отряда всё необходимое. Вы всегда можете рассчитывать на помощь с нашей стороны, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор обратил внимание представителей отряда на то, что поисковым организациям предоставляется ряд мер грантовой поддержки и поручил министру молодежной политики Тульской области Алексею Давлетшину дать им всю необходимую информацию.