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Тысячи ртутьсодержащих ламп обнаружены в коровнике под Новомосковском

Тысячи ртутьсодержащих ламп обнаружены в коровнике под Новомосковском

Опасную свалку, по предварительной информации, организовала компания, которая должна была их утилизировать.

О том, что в Новомосковске близ жилых домов в деревне Грицово складируют ртутьсодержащие лампы, стало известно от местного жителя. Об этом он сообщил в Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита». 

Председатель организации Вадим Баранов в ходе выезда нашел несанкционированную свалку, на которой оказались не только лампы, но и мешки с неизвестным содержимым, отработанные шпалы и резиновые покрышки. 

  

Экологи сразу же обратились к главе администрации Новомосковска Алексею Бирюлину.

24 декабря Вадим Баранов вместе с представителями администрации города, муниципального контроля и прокуратуры вновь выехали в д. Грицово. В одном из разрушенных коровников, расположенных вблизи несанкционированной свалки, члены комиссии обнаружили несколько тысяч ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, многие из которых оказались разбитыми. 

Многие члены комиссии почувствовали металлический привкус во рту, тошноту и другие признаки отравления парами ртути. 

Вадим Баранов

– По нашей информации, лампы привезла сюда компания «ЭКОТЭК-2000», занимающаяся утилизацией отходов. Отходы первого класса опасности здесь собраны, предположительно, из Липецкой, Рязанской, Воронежской и Тульской областей.  Сотрудник предприятия рассказал, что отходы здесь складируют перед отправкой в Краснодарский край на утилизацию, а бывшие коровники компании не принадлежат, не охраняются, но тем не менее используются. По предварительным расчетам стоимость утилизации ламп составит 1,5 млн рублей, – рассказал Myslo Вадим Баранов. – Компании могут грозить серьезные штрафы за организацию несанкционированной опасной свалки. Также компания рискует лишиться лицензии. 

«Экологическая защита» направила обращения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Сегодня лаборатория Росприроднадзора совместно с экологами проведет отбор проб почвы и воздуха на месте несанкционированной свалки.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:28 +4
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опасная свалкартутьсодержащие лампы
Место
Тульская областьНовомосковск

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