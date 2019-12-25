Тысячи ртутьсодержащих ламп обнаружены в коровнике под Новомосковском

Опасную свалку, по предварительной информации, организовала компания, которая должна была их утилизировать.

О том, что в Новомосковске близ жилых домов в деревне Грицово складируют ртутьсодержащие лампы, стало известно от местного жителя. Об этом он сообщил в Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита».

Председатель организации Вадим Баранов в ходе выезда нашел несанкционированную свалку, на которой оказались не только лампы, но и мешки с неизвестным содержимым, отработанные шпалы и резиновые покрышки.

Экологи сразу же обратились к главе администрации Новомосковска Алексею Бирюлину.

24 декабря Вадим Баранов вместе с представителями администрации города, муниципального контроля и прокуратуры вновь выехали в д. Грицово. В одном из разрушенных коровников, расположенных вблизи несанкционированной свалки, члены комиссии обнаружили несколько тысяч ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, многие из которых оказались разбитыми.

Многие члены комиссии почувствовали металлический привкус во рту, тошноту и другие признаки отравления парами ртути.

Вадим Баранов – По нашей информации, лампы привезла сюда компания «ЭКОТЭК-2000», занимающаяся утилизацией отходов. Отходы первого класса опасности здесь собраны, предположительно, из Липецкой, Рязанской, Воронежской и Тульской областей. Сотрудник предприятия рассказал, что отходы здесь складируют перед отправкой в Краснодарский край на утилизацию, а бывшие коровники компании не принадлежат, не охраняются, но тем не менее используются. По предварительным расчетам стоимость утилизации ламп составит 1,5 млн рублей, – рассказал Myslo Вадим Баранов. – Компании могут грозить серьезные штрафы за организацию несанкционированной опасной свалки. Также компания рискует лишиться лицензии.

«Экологическая защита» направила обращения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Сегодня лаборатория Росприроднадзора совместно с экологами проведет отбор проб почвы и воздуха на месте несанкционированной свалки.