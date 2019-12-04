В Новомосковске пьяный мужчина пытался проникнуть в детский сад

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Новомосковске на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада. На место оперативно прибыл экипаж группы задержания.

Местный сторож рассказал силовикам, что нетрезвый мужчина пытался пройти на территорию дошкольного учреждения. Заметив росгвардейцев, нарушитель общественного порядка начал оскорблять их, на требования прекратить противоправные действия не реагировал.

В результате сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 37-летний житель Донского, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.