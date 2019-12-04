новости
новости
Регистрация
В Новомосковске пьяный мужчина пытался проникнуть в детский сад
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Новомосковске пьяный мужчина пытался проникнуть в детский сад

При задержании смутьян оскорбил сотрудников Росгвардии.

В Новомосковске на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада. На место оперативно прибыл экипаж группы задержания.

Местный сторож рассказал силовикам, что нетрезвый мужчина пытался пройти на территорию дошкольного учреждения. Заметив росгвардейцев, нарушитель общественного порядка начал оскорблять их, на требования прекратить противоправные действия не реагировал.

В результате сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 37-летний житель Донского, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
задержаниеУправление Росгвардии по Тульской областипьяный нарушительоскорбление представителя власти
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 5 декабря
Какие улицы Тулы будут обесточены 5 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.