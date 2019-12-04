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Какие улицы Тулы будут обесточены 5 декабря

Какие улицы Тулы будут обесточены 5 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Галкина, 15, 19, 21, 23, 23-б, 19-б, 17,
  • ул. М. Горького, 2-д,
  • ул. Октябрьская, 224-262 (чётн.), 304,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47, 48,
  • ул. Мезенцева, 25,
  • п. Октябрьский: ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 26-70 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 8,
  • 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
  • Мясново: 4-й пр-д, 33-41, 41-а (нечётн.), 42-48 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
  • ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 18-а-ж, 7-13 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 21-31 (нечётн.),
  • п. Бытовки: 1-й Бытовой пр-д, 5, 7,
  • 2-й Бытовой пр-д, 3-41, 10-а,
  • 3-й Бытовой пр-д, 8-16 (чётн.),
  • 4-й Бытовой пр-д, 5-33 (нечётн.), 8-20 (чётн.),
  • 5-й Бытовой пр-д, 12, 14, 16, 7, 11,
  • 6-й Бытовой пр-д, 1-10,
  • 7-й Бытовой пр-д, 17, 19, 33, 43, 53, 55,
  • п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 23,
  • ул. Болотникова, 14-28,
  • п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38,
  • п. Южный: ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 27-а, 4-14 (чётн.), 20, 24, 22, 26,
  • ул. Лесная, 1, 2,
  • ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28,
  • ул. Советская, 1, 3.
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Автор: Леонид Почекин
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