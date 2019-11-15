Конфликт водителя и ГИБДД в Туле: судья прервала слушания из-за прямого эфира

Как сообщает корреспондент Myslo из здания Центрального районного суда, заседание по делу о конфликте водителя-инвалида и ГИБДД прервано. Выяснилось, что кто-то вел прямую трансляцию слушания. Ранее судья разрешила вести фото- и видеосъемку, но не прямой эфир.

На момент публикации новости суд покинул заседание, чтобы принять решение.

UPD. Заседание отложено на 20 ноября 2019 года. Видеосъемка слушания будет запрещена.

Напомним, сегодня рассматривается административное дело в отношении водителя Сергея Тимофеева. Он обвиняется в неповиновении законному распоряжению инспектора ГИБДД. Подробности этой скандальной истории и видео – здесь.

В ходе допроса судьей сотрудник ДПС сообщил, что водитель Тимофеев длительное время не передавал документы командиру роты Федюнину, который остановил автомобиль для проверки документов. По мнению инспектора, Тимофеев не выполнил пункт 2.1.1 ПДД.

По словам инспектора, командир роты неоднократно предупреждал водителя о том, что будет применяться физическая сила. При применении физической силы использовались наручники. Для составлении административного протокола водителя доставили в отдел полиции.

Защитник Тимофеева долгое время пытался добиться от инспектора времени составления документов по факту задержания водителя и доставления в отдел полиции. Инспектор ДПС затруднялся отвечать, объясняя тем, что он не помнит некоторые моменты. Для этого ему постоянно задавали наводящие вопросы.

В том числе, сотрудник полиции не смог ответить, какой статус был у Тимофеева на момент задержания. При этом и водитель, и адвокат, и судебный корреспондент, а также слушатели периодически хихикали над ответами инспектора ДПС, за что получили замечание от судебного пристава.

Также адвокат интересовался причиной, по которой на водителя надевали наручники и почему инспектор считает, что Тимофеев что-то нарушил, а также производилась ли видеозапись происходящего. Полицейский ответил, что водитель нарушил пункт 2.1.1 ПДД, отказался выполнять законные требования сотрудника полиции и отказывался предоставлять документы на право управления автомобилем.