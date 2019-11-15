Конфликт водителя и ГИБДД в Туле: судья прервала слушания из-за прямого эфира
Суд разрешил вести фото- и видеосъемку заседания, но не прямую трансляцию.
Напомним, сегодня рассматривается административное дело в отношении водителя Сергея Тимофеева. Он обвиняется в неповиновении законному распоряжению инспектора ГИБДД. Подробности этой скандальной истории и видео – здесь.
Защитник Тимофеева долгое время пытался добиться от инспектора времени составления документов по факту задержания водителя и доставления в отдел полиции. Инспектор ДПС затруднялся отвечать, объясняя тем, что он не помнит некоторые моменты. Для этого ему постоянно задавали наводящие вопросы.
В том числе, сотрудник полиции не смог ответить, какой статус был у Тимофеева на момент задержания. При этом и водитель, и адвокат, и судебный корреспондент, а также слушатели периодически хихикали над ответами инспектора ДПС, за что получили замечание от судебного пристава.
Также адвокат интересовался причиной, по которой на водителя надевали наручники и почему инспектор считает, что Тимофеев что-то нарушил, а также производилась ли видеозапись происходящего. Полицейский ответил, что водитель нарушил пункт 2.1.1 ПДД, отказался выполнять законные требования сотрудника полиции и отказывался предоставлять документы на право управления автомобилем.