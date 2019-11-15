Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: Тульский суд начал рассматривать дело

Центральный районный суд рассматривает административное дело в отношении водителя-инвалида. Мужчина обвиняется в ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Конфликт между водителем и сотрудником ГИБДД произошел в начале ноября — автомобилист отказался предъявлять инспектору документы, пока тот не назовет ему причину остановки транспортного средства. Стороны долго препирались, в результате чего мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол.

Жена обвиняемого во время конфликта находилась в автомобиле и снимала весь процесс на видео. Скандальный ролик бурно обсуждали пользователи Myslo. К этой новости читатели оставили 601 комментарий.

Как сообщает журналист Myslo из здания суда, поддержать водителя приехали около десятка людей, в том числе супруга обвиняемого, судебный корреспондент и столичный адвокат Владислав Луньков.

Перед заседанием на улице произошла неоднозначная ситуация. «Группа поддержки» водителя находилась на тротуаре перед входом в здание суда. На эту же территорию заехал автомобиль. Предположительно, водитель считал, что движется по проезжей части. Однако стоявшие на улице возмутились этому — по кадастровой карте они выяснили, что это пешеходная зона. Водитель оставил машину и прошел в здание суда, вызвав при этом на место сотрудников полиции. Кроме того, приехала машина УФССП по Тульской области, в которой находилась группа быстрого реагирования.

На момент публикации новости обвиняемый находится в зале суда. Судья рассматривает возможность разрешить проведения фото и видеосъемки процесса.

По словам нашего корреспондента, в зале заседания находятся пять судебных приставов, хотя как правило их 1-2.

Myslo следит за развитием событий.